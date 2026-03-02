Andrea Spinelli disegna imputati e testimoni nelle aule di tribunale di Milano e dintorni, con uno sguardo meno intrusivo rispetto a quello di una telecamera
Continua a leggere: L’unico illustratore giudiziario in Italia
Fonte: il Post
L’unico illustratore giudiziario in Italia
2 Mar 2026 • 0 commenti
Andrea Spinelli disegna imputati e testimoni nelle aule di tribunale di Milano e dintorni, con uno sguardo meno intrusivo rispetto a quello di una telecamera
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.