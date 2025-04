L’università durante la seconda presidenza Trump

di MM et al. • 0 commenti

Caitlin Cassidy su The Guardian parla delle paure dei ricercatori mondiali nel recarsi negli Stati Uniti.

Nel caso specifico, il caso narrato è di Gemma Lucy Smart:

Poco dopo l’insediamento di Trump, la Society for Social Studies of Science ha reso la sua conferenza “ibrida” in risposta a quelli che, a suo dire, erano sviluppi “imprevedibili” al confine degli Stati Uniti.

«“Lavoro sulla storia della psichiatria, quindi il mio campo ha molto a che fare con la diversità, l’equità e l’inclusione. Loro [gli organizzatori della conferenza] hanno detto molto esplicitamente: “Non crediamo che sia sicuro per tutti viaggiare negli Stati Uniti, in particolare per i nostri colleghi trans e ‘differenti’”».

Il caso non è isolato. Su The Washington Post, la storia di un ricercatore che ha ritirato un articolo per paua di essere rimpatriato.