Fonte: il Post
L’uomo che ha evitato che “Toy Story” fosse un film cupo
19 Nov 2025 • 0 commenti
Nel primo lungometraggio della Pixar, uscito trent’anni fa, Woody e Buzz erano detestabili prima che Joss Whedon fosse chiamato per riscrivere la sceneggiatura
