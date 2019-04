L’uomo che insegnò ai liberali il salario minimo

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo di Jacobin Italia propone un’analisi dei contributi di Alan Krueger, economista statunitense e attento studioso delle dinamiche del mercato del lavoro morto suicida il 16 marzo scorso all’età di 58 anni.

Per più di vent’anni, Alan Krueger ha messo a disposizione della politica le sue conoscenze e abilità, cercando di indirizzarle verso le principali problematiche e urgenze sociali. Già capo economista dell’Us Labour Department nel periodo 1994-1995, sotto la presidenza di Bill Clinton, fu nominato nuovamente da Obama capo economista del Dipartimento del Tesoro in piena crisi economica, nel 2009-2010. Durante la presidenza Obama, consapevole che solo una politica non austera potesse contenere almeno in parte gli effetti della crisi, promuove non soltanto un aumento della spesa pubblica per investimenti in infrastrutture così da creare domanda e occupazione, ma anche un aumento del salario minimo. Inoltre, proprio in quel periodo, grazie ai suoi contributi il tema della disuguaglianza torna al centro del dibattito mainstream, anticipando Piketty senza godere però del suo successo mondiale.