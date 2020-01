L’utilità della filosofia

Su suggerimento di @pereira

David Egan, professore associato in filosofia, fa un parallelo fra la sua materia e la recitazione per spiegare quanto sia necessario lo studio strutturato in una disciplina che molti vedono come una fumosa fabbrica di ovvietà, e a cosa possa essere utile.

Per Egan il filosofo, come l’attore professionista, si dedica a fare deliberatamente e con grande preparazione una cosa che tutti in qualche modo facciamo istintivamente.

— Immagine da Flickr