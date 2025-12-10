Ha unito l’opposizione in Venezuela scontrandosi con la dura repressione del regime, e appoggia le operazioni militari e la retorica aggressiva di Trump
Continua a leggere: María Corina Machado non è la solita premio Nobel per la pace
Fonte: il Post
María Corina Machado non è la solita premio Nobel per la pace
10 Dic 2025 • 0 commenti
Ha unito l’opposizione in Venezuela scontrandosi con la dura repressione del regime, e appoggia le operazioni militari e la retorica aggressiva di Trump
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.