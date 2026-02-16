Milano Cortina 2026 – Decima Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla decima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Giornata “tranquilla”: in palio ci sono solo sei medaglie. Curling: l’Italia maschile affronta la Cina, mentre la nazionale femminile se la vedrà con gli Stati Uniti.
Eventi da medaglia della giornata:
- Short track – 1000 m donne finale A
- Sci alpino – slalom uomini Manche 2
- Sci acrobatico – Freeski big air donne Finale Manche 3
- Pattinaggio di figura – coppie di artistico programma libero
- Salto con gli sci – super team uomini finale
- Bob – mono bob donne Prova 4
Il Medagliere di Milano Cortina 2026
