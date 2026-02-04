Milano Cortina 2026 – Le prime gare

Benvenuti!

Oggi si parte con le prime gare dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026“.

La prima gara di queste XXV Olimpiadi invernali avrà luogo alle 11:30 (ora italiana), e sarà la Discesa Sci Alpino Uomini.

L’inizio ufficiale è previsto per venerdì 6 febbraio con la Cerimonia di inaugurazione, e i giochi si concluderanno domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura.

Ma le gare proseguiranno dal 6 al 15 marzo 2026 con i XIV Giochi Paralimpici Invernali.

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.