un sito di notizie, fatto dai commentatori

Immagine realizzata con Bing Image Creator

Milano Cortina 2026 – Le prime gare

4 Feb 2026 di elisabettaprima0 commenti

Benvenuti!

Oggi si parte con le prime gare dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026“.

La prima gara di queste XXV Olimpiadi invernali avrà luogo alle 11:30 (ora italiana), e sarà la Discesa Sci Alpino Uomini.

L’inizio ufficiale è previsto per venerdì 6 febbraio con la Cerimonia di inaugurazione, e i giochi si concluderanno domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura.

Ma le gare proseguiranno dal 6 al 15 marzo 2026 con i XIV Giochi Paralimpici Invernali.

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.