Milano Cortina 2026 – Nona Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla nona giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Con oggi inizia il conto alla rovescia per la giornata di chiusura. Anche oggi verranno assegnate otto medaglie. Nel Curling l’Italia maschile affronterà la Norvegia la mattina e la Cechia in serata, mentre la nazionale donne si misurerà con la Danimarca; nello Snowboard Slopestyle donne le due gare di qualificazione (Manche 1 e Manche 2) sono state riprogrammate oggi.
Eventi da medaglia della giornata:
- Biathlon – Inseguimento 12.5 km uomini
- Sci acrobatico – parallelo gobbe uomini (Finalina e Gran Finale)
- Sci di fondo – staffetta 4×7,5 km uomini
- Sci alpino – slalom gigante donne Manche 2
- Snowboard – cross a squadre (Finalina e Gran Finale)
- Biathlon – inseguimento 10 km donne
- Pattinaggio di velocità – 500 m donne
- Skeleton – gara a squadre mista
- Salto con gli sci – individuale trampolino grande donne
