Milano Cortina 2026 – Nona Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla nona giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

Con oggi inizia il conto alla rovescia per la giornata di chiusura. Anche oggi verranno assegnate otto medaglie. Nel Curling l’Italia maschile affronterà la Norvegia la mattina e la Cechia in serata, mentre la nazionale donne si misurerà con la Danimarca; nello Snowboard Slopestyle donne le due gare di qualificazione (Manche 1 e Manche 2) sono state riprogrammate oggi.

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.