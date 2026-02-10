Milano Cortina 2026 – Quarta Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla quarta giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Oggi prime assegnazioni di medaglie per il Curling, mentre alle 16:40 la nazionale donne italiana di Hockey su ghiaccio affronterà la Germania nel turno preliminare.
Eventi da medaglia della giornata:
- Sci acrobatico – Freeski slopestyle Uomini Finale Manche 3
- Short track – Staffetta mista – Finale A
- Sci di fondo – Sprint donne Finale
- Sci di fondo – Sprint uomini Finale
- Biathlon – Individuale 20 km uomini
- Sci alpino – Slalom combinata a squadre donne
- Curling – Doppio misto Partita per medaglia d’oro – Campo C
- Slittino – Singolo donne Manche 4
- Salto con gli sci – Gara a squadre mista – Finale
