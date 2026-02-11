Milano Cortina 2026 – Quinta Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla quinta giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Oggi iniziano le squadre maschili di Curling e l’Italia sarà in campo alle 19:05 contro la Svezia; mentre alle 21:10 le stesse nazioni saranno in campo con le squadre maschili di Hockey su ghiaccio.
Eventi da medaglia della giornata:
- Sci alpino – Super G uomini
- Combinata nordica – Inseguimento individuale uomini trampolino piccolo/10 km fondo
- Biathlon – Individuale 15 km donne
- Sci acrobatico – Gobbe donne Finale 2
- Pattinaggio di velocità – 1000 m uomini
- Slittino – Doppio donne Manche 2
- Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio – Danza libera
- Slittino – Doppio uomini Manche 2
Il Medagliere di Milano Cortina 2026
