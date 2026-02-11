Milano Cortina 2026 – Quinta Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla quinta giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

Oggi iniziano le squadre maschili di Curling e l’Italia sarà in campo alle 19:05 contro la Svezia; mentre alle 21:10 le stesse nazioni saranno in campo con le squadre maschili di Hockey su ghiaccio.

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.