Milano Cortina 2026 – Seconda Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla seconda giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Dalle 19 sono previste le gare di pattinaggio di figura, mentre alle 16:40 e alle 21:10 sono in programma i turni preliminari di Hockey su ghiaccio donne che vedranno affrontarsi, rispettivamente, Francia vs Svezia e Cechia vs Finlandia.
Eventi da medaglia della giornata:
- Biathlon – staffetta mista 4×6 km (D+U)
- Pattinaggio di figura – gara a squadre – coppie di artistico, programma libero
- Pattinaggio di velocità – 5000 m uomini
- Sci alpino – discesa uomini
- Sci di fondo – skiathlon 10 + 10 km uomini
- Slittino – singolo uomini manche 4
- Snowboard – gigante parallelo donne (Finalina e Gran Finale)
- Snowboard – gigante parallelo uomini (Finalina e Gran Finale)
