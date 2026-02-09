un sito di notizie, fatto dai commentatori

Immagine realizzata con Bing Image Creator

Milano Cortina 2026 – Terza Giornata

9 Feb 2026 di Editor0 commenti

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla terza giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

Oggi giornata di Curling, con l’Italia che incontra gli Stati Uniti alle 10:05 e le prime semifinali a partire dalle 18:00, mentre alle 12:10 la nazionale donne italiana di Hockey su ghiaccio affronterà il Giappone nel turno preliminare.

Eventi da medaglia della giornata:

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.