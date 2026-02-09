Milano Cortina 2026 – Terza Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla terza giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Oggi giornata di Curling, con l’Italia che incontra gli Stati Uniti alle 10:05 e le prime semifinali a partire dalle 18:00, mentre alle 12:10 la nazionale donne italiana di Hockey su ghiaccio affronterà il Giappone nel turno preliminare.
Eventi da medaglia della giornata:
- Sci acrobatico – Freeski slopestyle donne Finale Manche 3
- Sci alpino – Slalom combinata a squadre uomini
- Pattinaggio di velocità – 1000 m donne
- Snowboard – Big air donne Finale Manche 3
- Salto con gli sci – Individuale NH uomini – Turno finale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.