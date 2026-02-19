Milano Cortina 2026 – Tredicesima Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla tredicesima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

– 4 giorni alla chiusura di questa XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali.

Oggi in palio otto medaglie in sei discipline diverse. Dopo una lunga serie di incontri l’Hockey su ghiaccio vedrà assegnare le medaglie per le squadre femminili. Curling: l’Italia maschile incontra la Svizzera di mattina, e la Gran Bretagna nel pomeriggio. Hockey su ghiaccio: partita per l’assegnazione della medaglia di bronzo vedrà affrontarsi le nazionali femminili di Svizzera e Svezia, mentre la partita per l’oro verrà disputata fra Stati Uniti e Canada.

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.