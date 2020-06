Montanelli e i giorni delle statue

A cura di @Gattone e @Chi.

The Globalist riporta che L’ANPI di Milano ha difeso la statua di Montanelli. In un articolo del 2007, il Sole 24 Ore, recensendo un libro sull’esilio svizzero di Montanelli, Gerbi e Liucci ricordava come il giornalista avesse anche esagerato la sua condotta antifascista:

Nel carcere di Gallarate non è mai stato condannato a morte dai Tedeschi. Negli archivi fascisti non esiste alcun dossier a lui intestato. Essenziale è stato il ruolo del generale Graziani nell’alleggerire la sua situazione in prigione […] Il 29 aprile del ’45 era a Berna, non a Milano, clandestinamente, per vedere il duce e la Petacci appesi per i piedi a piazzale Loreto. E via dicendo. Per tutta la vita […] ha raccontato a modo suo il periodo svizzero, facendo sì che l’arresto, il carcere e l’esilio acquistassero rispettivamente una mitica aura di militanza antifascista.

Sul suo blog, Luca Sofri espone il suo punto di vista sul senso delle statue pubbliche.