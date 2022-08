Moovies agosto 2022

Avevo pensato a un argomento completamente diverso per questo mese, ma la morte di Piero Angela mi ha fatto riconsiderare tutto e cancellare quello che avevo già scritto. Così ho pensato: perché non dedicare questo mese a come vengono rappresentati la scienza e gli scienziati nei film e nelle serie?

Il cinema si è occupato di scienza in vari modi: nel modo più semplice, con i documentari oppure attraverso la vita di ricercatori famosi.

Per quanto riguarda i documentari, è vero che raramente sono approdati in sala documentari scientifici, ma comunque l’offerta in streaming è abbastanza ampia. Ne cito tre per tutti: Dentro l’inferno di Werner Herzog, sui vulcani e la vulcanologia (https://it.wikipedia.org/wiki/Dentro_l%27inferno), Particle fever (https://it.wikipedia.org/wiki/Particle_Fever), sulla scoperta al CERN del bosone di Higgs e My Octopus teacher, anche premio Oscar nel 2021 (https://en.wikipedia.org/wiki/My_Octopus_Teacher ) sull’incontro tra un polpo e un umano. Di serie documentaristiche, invece, ce ne sono decisamente di più: basta scorrere il catalogo della BBC (specialmente quelle di David Attenborough sulla vita sulla terra in tutte le sue forme e di Jim Al-Khalili su fisica e matematica) e quello dalla PBS americana (quelli di Brian Greene o quelli della serie Nova)

Come invece sono stati raccontati gli scienziati? In ogni film o serie biopic c’è la necessità di raccontare una buona storia senza stravolgere la verità storica e magari anche facendo capire qualcosa di quello di cui il ricercatore si occupava: A beautiful mind, sulla vita del matematico John Nash è un ottimo esempio (https://it.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind ) o anche il recente Tesla (https://it.wikipedia.org/wiki/Tesla_(film) ). Qui comunque trovate una piccola classifica di Wired del 2015 (https://www.wired.it/play/cinema/2015/01/02/scienziati-cinema/).

Per quanto riguarda le serie potete sbizzarrirvi con Master of sex (https://it.wikipedia.org/wiki/Masters_of_Sex ), la pioneristica ricerca sessuologica nell’America degli anni 50 o con Manhattan, sulla vita all’interno del progetto omonimo (https://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan_(serie_televisiva) .

