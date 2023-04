moovies aprile 2023

Sembra che il film Super Mario Bros abbia assolutamente stracciato ogni record di incassi per il primo weekend di programmazione ed è la migliore apertura di sempre per un film animato. Questo mese appunto parliamo di film e di serie d’animazione: qui e qui trovate una breve storia e un riassunto delle tecniche principali e qui trovate proprio le origini con molti video. Wired propone anche una lista dei 50 migliori film di sempre ma siamo qui per discuterne e per aggiungerne (per la cronaca, il mio preferito è da sempre Fantasia).

Ma i cartoni animati non stanno solo al cinema: la televisione ne è sempre stata piena: ecco qui un’altra lista delle migliori serie TV animate. Anche qui possiamo discutere, giocando anche sul filo dei ricordi (la mia è Bojack Horseman, un vero capolavoro, perchè i cartoni animati non sono solo per ragazzi).