moovies-dicembre 2025

Nonostante ormai anni di moovies non ci siamo mai dedicati a un argomento che invece è importantissimo per la riuscita di un film o di una serie: la sua colonna sonora. La treccani ci dà una definizione estensiva:

La parte audio di un film, composta da parola (dialogo), rumori (effetti sonori), musica e ottenuta tramite impressione di segnali luminosi su un lato della pellicola cinematografica che, letti da un apposito apparato del proiettore, si trasformano in suoni

e ci dà anche una panoramica storica, dall’accompagnamento dal vivo dei film muti all’introduzione del sonoro con Il cantante di jazz nel 1926, fino al dopoguerra, quando le colonne sonore cominciarono anche a essere vendute separatamente come dischi e fino ai giorni nostri, quando la colonna sonora è inscindibile dalle immagini. Ricordiamo collaborazioni tra registi e musicisti ( A. Hitchcock e B. Hermann, S. Leone ed E. Morricone, D. Lynch e A. Badalamenti, T. Burton e D. Elfman e io aggiungerei anche John WIlliams e Steven Spielberg e Cristopher Nolan e Hans Zimmer) in cui è davvero difficile stabilire cosa viene prima, se la musica o le immagini e tutto sommato non so se sia davvero così importante.

Mi limito a citare qui un po’ di colonne sonore iconiche al cinema e perchè no anche per la tv. Cito solo Twin peaks e Westworld.

Sentitevi liberi di proporre altre colonne sonore da ascoltare (io ho inserito solo colonne sonore specificatamente composte per le immagini ma ovviamente esistono anche musiche che sono state composte per altro e utlizzate dopo ma magari è tema per un altro moovies) e a gennaio magari ne facciamo un playlist, per iniziare bene l’anno.

Moovies augura per le feste e l’anno nuovo tanto tempo per vedere quello che preferite su grande e piccolo schermo, da soli o in compagnia, puntata per puntata o tutte insieme, in sala o a casa e che possiate essere catturati dalla magia di immagini e suoni