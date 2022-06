Moovies Giugno 2022

Per l’esordio di questa rubrica, mi sono chiesta che cos’è il cinema per me e perché guardare immagini in movimento su uno schermo, che sia quello di una sala o quello di casa mi ha sempre affascinato. La risposta è che fare cinema è una grande, gigantesca avventura ed è un lavoro collettivo. È un’industria, un divertimento e una forma d’arte nello stesso tempo. Si può dire la stessa cosa delle serie televisive e qui di parlerà di entrambi. Quando mi riferisco a cinema, intendete anche serie TV.

In un personalissimo omaggio a questa convinzione, questo mese si parla di avventura e azione!

Quali sono i film e le serie di avventura più belli realizzati? Rolling stone prova a farne una classifica, includendo anche film di fantascienza, kung-fu, e supereroi.

Quali sono secondo voi le migliori scene di azione/avventura mai girate? Potrebbero esserci delle gemme nascoste in film per il resto dimenticabili. E quali registi le girano meglio? La Scuola d’Arte Cinematografica di Genova ha raccolto le 10 più iconiche.

E per le serie TV? Ecco le migliori sequenze d’azione secondo WatchMojo.

Attenzione spoiler: vi prego, se parlate di film o serie recenti mettete il tag, ricordando che se non mettete i puntini nella colonna dei commenti recenti si vede tutto quello che scrivete.

Attenzione temi trattati: potete mettere nei commenti i vostri desideri, tenendo presente che possiamo parlare di tutto, anche di chi il cinema lo fa (attori, registi, doppiatori, etc etc) e di come il cinema si fa (regia, recitazione, doppiaggio, montaggio, fotografia, etc etc)

Ogni mese troverete il box office italiano (dati di cinetel), USA, e internazionale.