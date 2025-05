moovies-maggio 2025

Su suggerimento della mandria, questo mese parliamo dei film o delle serie che avete visto una volta e che avete trovato deludenti oppure che vi sono piaciuti moltissimo ma vi hanno lasciato dentro delle emozioni che non siete sicuri volete riprovare.

Io qui vi metto elenchi da cui trarre ispirazioni: grandi cast, ma pessimi risultati, libri bellissimi ma film orribili, film con grandi aspettative ma alla fine non un granchè.

Come si dice qui, i film o le serie non si guardano più per molti motivi:

Le ragioni per cui ho deciso di non guardare mai più in vita mia una determinata pellicola non sempre sono riconducibili alla delusione che questa ci ha provocato, ma anche ad altro. Un film può infatti averci fatto molto male emotivamente, tanto da farci decidere di non poterlo più vedere, o può essere semplicemente un prodotto di passaggio che non necessita una seconda visione non perché sia necessariamente brutto, ma perché il suo lo ha fatto e va bene così, non c’è altro da aggiungere.