Muccard 2025: la tessera vincitrice

Cara mandria, finalmente le operazioni di spoglio dei voti si sono concluse e possiamo dichiarare ufficialmente chi ha vinto il concorso per la Muccard 2025.

Ringraziamo i concorrenti, le cui proposte sono piaciute e hanno raccolto tutte molti voti.

Non c’è nessuno che possa confermare o ribaltare il risultato, quindi facciamo i nostri complimenti a Vol de nuit che ha vinto con 165 voti con la sua tenera mukka sorridente in mezzo ai flame. A lui vanno i nostri complimenti per la scelta del soggetto vincente.

Segue a poca distanza jijen che ha totalizzato 126 voti proponendo una mukka della quale non si butta via niente, nemmeno il quinto quarto.

Si classifica terza di Nessuno con un onorevole punteggio di 110 voti e la sua delicata mukka stilizzata.



Segue distanziata di pochissimo la proposta di kelith che comunque ha raccolto ben 103 voti con il muso di questa simpatica mukka col cappello a cilindro:

Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, le tessere sono piaciute davvero molto tutte e la scelta di quale votare non è stata facile. Ci scusiamo ancora con Alan Cowan per il disguido causato da un problema col sistema di posta elettronica, sperando che il prossimo anno voglia riproporre la sua tessera bella e sofisticata.

E’ già in corso la campagna associativa e chi si iscriverà a hookii riceverà a casa (Plastificata? Non plastificata? Chissà?) questa bellissima tessera colorata e allegra.