Mucconcorso 2023 (quinta edizione): Foto e votazioni

Pronti per visionare e giudicare i capolavori dei mucchi?

Per questo anno si ripete la formula dello scorso anno, ovvero un album su Google Drive per poter visionare le foto (sempre consigliato guardarle a schermo intero) e poi un modulo di Google per poter giudicare le foto in gara.

Il sistema di votazione è identico allo scorso anno: il voto può andare da un minimo di 1 ad un massimo di 5 e nel caso una foto non piaccia semplicemente non la si vota affatto e praticamente equivale ad uno 0.

Il criterio per la votazione è aperto nel senso che si possono tenere in considerazione diversi fattori come l’attinenza al tema, la tecnica fotografica, il proprio gusto personale oppure la forza del potere evocativo. Alla chiusura dei seggi per ogni foto si sommeranno i voti ottenuti e la foto con il punteggio più alto vincerà il contest e il suo autore si aggiudicherà l’edizione dell’ormai noto Superpremio®



Andiamo a vedere subito le foto in gara:

https://drive.google.com/drive/folders/1NK1dSayFQMhAr1tpbojceegTwQgQhMD5?usp=sharing

Qui trovate il modulo per la votazione:

https://forms.gle/w6kBySD7Tk7RBVRC6

Una volta assegnati i voti a ciascuna foto ricordate di cliccare su “Invia” in fondo al modulo votazione.

La votazione sarà aperta fino al 29 dicembre 2023.

Ricordiamo di non svelare gli autori delle foto nei commenti e di non divulgare particolari che potrebbero indirizzare la proprietà intellettuale di uno scatto in gara.

Buon concorso!