Mucconcorso 2024 – Sesta edizione: le foto e le votazioni

Sesta edizione del contest e buonissima partecipazione, si apre ora la votazione che vede una piccola modifica apportata da Google Moduli: quest’anno la novità consiste nell’assegnare un numero di stelle alle foto in gara. Si va da un minimo di 1 stella al voto massimo di 5 stelle e come per la votazione nel precedente contest si può anche non votare una foto in gara, in quel caso significa che la foto non è piaciuta. Ricapitolando il voto va da 1 stella a 5 stelle, non votare una foto equivale a dare 0 stelle. Una volta assegnate le stelle alle foto bisogna cliccare “INVIA” in basso a sinistra per inviare le proprie preferenze. Si può votare una sola volta.

Il criterio per la votazione è aperto nel senso che si possono tenere in considerazione diversi fattori come l’attinenza al tema, la tecnica fotografica, il proprio gusto personale oppure la forza del potere evocativo. Alla chiusura dei seggi per ogni foto si sommeranno i voti ottenuti e la foto con il punteggio più alto vincerà il contest e il suo autore si aggiudicherà l’edizione dell’ormai noto Superpremio®.

Qui si possono visionare i capolavori, che ricordiamo sarebbe meglio visualizzare a schermo intero per una piena immersione nel soggetto: Foto Mucconcorso sesta edizione

Qui il modulo per la votazione: Modulo votazione

Votazioni aperte fino a sabato 4 gennaio 2025.

Buon concorso!