Mucconcorso seconda edizione – le votazioni

Grande partecipazione a questa seconda edizione del Mucconcorso: le foto iscritte son ben 65!! Data la grande quantità di foto, e la probabilissima indecisione dei votanti, a questo contest si potranno votare più foto. Nel passato concorso ricordo qualcuno che chiese secondo quali criteri votare la propria foto preferita, avendo timore di poter falsare la votazione; possiamo dire di seguire il proprio istinto e di votare la più bella secondo i propri canoni oppure premiare l’attinenza al tema o ancora scegliere quella che emoziona maggiormente: insomma non c’è una regola da seguire. A votazione conclusa in caso di parità al primo posto per preferenze si procederà ad uno spareggio tra i pari merito.

Le foto sono state caricate in maniera casuale, non seguendo nessun criterio. Alcune foto sono state rinominate con il titolo che avete scritto nella mail e alcune altre modificate in quanto riconducibili all’autore. Consiglio: visualizzare le foto a schermo. E ora, gentili mucche e mucchi, ecco a voi le foto!

Mucconcorso seconda edizione: le foto

Per quanto riguarda la votazione potete votare una sola volta ma, come già detto sopra, potete esprimere più preferenze. Votazione migrata su Ferendum data la massiccia partecipazione, in quanto permette più opzioni di voto. Votazioni aperte fino alle ore 12 di GIOVEDÌ 31 DICEMBRE e a seguire proclamazione del vincitore che avrà così doppio motivo di festeggiamenti per la serata. In palio una targhetta in legno commemorativa con, rullo di tamburi, una ventosa per poterla fissare in tutta sicurezza (per la targhetta) su qualsiasi tavolo o scrivania. (Valore ventosa > valore targhetta). Al momento non ci sono foto del SuperPremio® in quanto sarà personalizzato con il nome del vincitore.

Qui di seguito potete aprire la pagina del sondaggio per votare il vincitore del Mucconcorso:

Grazie a tutti per la partecipazione e buon concorso a tutti!