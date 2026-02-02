Le aziende non quotate in borsa a raggiungere un miliardo di dollari di valutazione sono centinaia ogni anno, tanto che si sono aggiunte altre creature mitologiche
Continua a leggere: Nel mondo delle startup gli “unicorni” non sono più rarità
Fonte: il Post
Nel mondo delle startup gli “unicorni” non sono più rarità
2 Feb 2026 • 0 commenti
Le aziende non quotate in borsa a raggiungere un miliardo di dollari di valutazione sono centinaia ogni anno, tanto che si sono aggiunte altre creature mitologiche
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.