Sono in custodia cautelare e tre sono stati portati in ospedale: sta diventando un problema per il governo Laburista di Keir Starmer
Continua a leggere: Nel Regno Unito sei attivisti pro Palestina stanno facendo lo sciopero della fame
Fonte: il Post
Nel Regno Unito sei attivisti pro Palestina stanno facendo lo sciopero della fame
22 Dic 2025 • 0 commenti
Sono in custodia cautelare e tre sono stati portati in ospedale: sta diventando un problema per il governo Laburista di Keir Starmer
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.