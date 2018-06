nessun debito pubblico serio si ripaga

A cura di @Florian.

Linkiesta ha intervistato Michele Boldrin sulle priorità della politica economica italiana.

«Il debito pubblico non è un problema in sé. La retorica politica ha messo enfasi su questo, facendo nascere l’idea di dover ripagare il debito, ma non è così. Smettiamola di alimentare la mitologia dei tedeschi cattivi e pensiamo a preoccuparci invece di come diventare credibili e di come non far diventare il debito un fattore di rischio. La soluzione è puntare sulla crescita»