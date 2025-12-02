Con chi voleva boicottare la finale nel paese governato da Pinochet, ma anche con i suoi giocatori: prima, durante e dopo il dicembre del 1976
Continua a leggere: Nicola Pietrangeli litigò con tutti, per la Coppa Davis in Cile
Fonte: il Post
Nicola Pietrangeli litigò con tutti, per la Coppa Davis in Cile
2 Dic 2025 • 0 commenti
Con chi voleva boicottare la finale nel paese governato da Pinochet, ma anche con i suoi giocatori: prima, durante e dopo il dicembre del 1976
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.