La notizia, falsa, è stata ripresa da diversi siti e giornali italiani: uno l’ha addirittura messa in prima pagina
Fonte: il Post
No, il calciatore iraniano Mehdi Taremi non smetterà di giocare per andare in guerra con l’Iran
3 Mar 2026 • 0 commenti
