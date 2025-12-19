L’ha detto a una consigliera di opposizione il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che poi ha rifiutato di scusarsi visto che ama le donne «in maniera incredibile»
Fonte: il Post
«Non mi sono mai fatto comandare da una donna»
19 Dic 2025 • 0 commenti
