Su HuffPost Italia, la storia della canzone «Old man Trump», composta da Woody Guthrie contro il padre di Donald Trump.

Nel dicembre 1950, un uomo varca la soglia di un appartamento nel complesso di Beach Heaven, Brooklyn. È un uomo che ha fatto della musica la sua vita. Una vita tumultuosa, scandita da numerose tragedie. Il suo nome è Woodrow Wilson Guthrie, nome che il padre gli diede in onore dell’omonimo presidente. Chi lo conosce, però, preferisce chiamarlo semplicemente Woody. Rimasto solo in giovane età, Woody, chitarra in spalla e armonica in tasca, lascia l’Oklahoma, sua terra di origine, e comincia a viaggiare in lungo e in largo per gli Stati Uniti. Sua sorella era morta in un incidente per colpa di una stufa esplosa in casa, la madre ricoverata per una grave malattia e il padre morto in circostanze mai chiarite.