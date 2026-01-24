un sito di notizie, fatto dai commentatori

Onoranze funebri per animali

Onoranze funebri per animali

24 Gen 2026 di hookii0 commenti

«Non volevo che Luna morisse, ma non erano il vuoto né la malinconia a spaventarmi. Quello che non potevo sopportare era l’idea del suo corpo buttato via come uno dei tanti rifiuti smaltiti dalla clinica veterinaria»
Continua a leggere: Onoranze funebri per animali
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.