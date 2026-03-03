Continua a leggere: OpenAI ha modificato il contratto con il Pentagono per assicurarsi che i suoi software non siano usati per sorvegliare i cittadini
Fonte: il Post
OpenAI ha modificato il contratto con il Pentagono per assicurarsi che i suoi software non siano usati per sorvegliare i cittadini
3 Mar 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: OpenAI ha modificato il contratto con il Pentagono per assicurarsi che i suoi software non siano usati per sorvegliare i cittadini
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.