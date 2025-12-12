Era stato introdotto da Biden per le comunicazioni diplomatiche degli Stati Uniti, ma ora il segretario di Stato ne ha voluto uno più tradizionale
12 Dic 2025
Era stato introdotto da Biden per le comunicazioni diplomatiche degli Stati Uniti, ma ora il segretario di Stato ne ha voluto uno più tradizionale
