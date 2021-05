Perché cerchiamo il pelo nell’uovo su come i poveri spendono i loro soldi? [EN]

Research Digest riporta i risultati di uno studio che ha esaminato i motivi per cui siamo più portati a guardare criticamente il modo in cui i poveri spendono i soldi, mentre non lo facciamo per i benestanti.

I risultati dello studio portano a concludere che il motivo di questa differenza è che noi crediamo che i poveri abbiano meno bisogni dei benestanti, e questa convinzione altera il nostro giudizio. Anche se si tratta di beni e servizi che non dovrebbero mostrare differenza, come la possibilità di abitare in zone considerate sicure o vicino ad ospedali.

“In essence,” the researchers conclude, “people seem to conceptualize necessity differently for lower-income versus higher-income others, such that the “wants” of the poor evolve into the “needs” of the wealthier.”

Immagine da Asian Development Bank