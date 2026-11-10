Perché il COMUNISMO in Italia mi ha scioccata?

Ria, una ragazza nata e cresciuta in Bielorussia e che ora vive in Italia, spiega perché, secondo lei, il comunismo è percepito in maniera così diversa in Italia e nei paesi ex-sovietici.

Quando all’università, per la prima volta, fu avvicinata dai volontari di “Lotta Comunista”, per Ria fu uno shock culturale: nella sua famiglia “comunismo” era quasi una parolaccia, associata ai racconti dei parenti che avevano vissuto la repressione. Per lei e per gli altri Bielorussi il comunismo non è una teoria politica astratta, ma un periodo storico effettivamente vissuto, e che viene giudicato in base ai suoi risultati. Questi comprendono le violenze e le carestie dello stalinismo, anche se i decenni successivi dell’URSS non furono così drammatici: c’era gente che credeva sinceramente in quegli ideali, ci furono miglioramenti del tenore di vita, e ancora oggi ci sono persone che rimpiangono quel periodo. Nonostante la diversità di opinioni, però, il periodo sovietico è comunque associato anche alla scarsità di beni, e alle macerie lasciate dal suo crollo.

In Italia il comunismo ha avuto una storia completamente diversa. Il PCI fu vietato quasi subito dai Fascisti, e partecipò alla Resistenza. Nel periodo democratico divenne un partito di massa che rappresentava un pezzo enorme del paese, pur senza andare mai al governo. In Italia i comunisti furono perseguitati, in lotta contro una dittatura, o all’opposizione, ma a differenza che nell’URSS non hanno mai rappresentato “il sistema”. Capire questa storia ha consentito a Ria di comprendere questo aspetto, all’inizio così disturbante, del paese in cui vive.