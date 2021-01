Perché ITsART è comunque una buona idea

Su DDay.it un articolo che, con dei distinguo, difende l’iniziativa ITsART voluta dal ministro Franceschini e ribattezzata “Netflix italiana della cultura”.

Lo scorso anno, ad inizio pandemia, il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha deciso che il mondo dello spettacolo e della cultura italiana avesse bisogno di un qualcosa che potesse allo stesso tempo risolvere il problema dei teatri e dei luoghi di cultura chiusi e abbandonati. Un qualcosa che potesse servire anche successivamente per esportare la cultura e lo spettacolo italiano all’estero.

Nasce così l’idea di una piattaforma online che viene subito ribattezzata la “Netflix italiana della cultura”, idea che prende forma nel corso dei mesi e che è sfociata nei giorni scorsi nel sito ITsART.

Non siamo mai teneri con iniziative di questo tipo, soprattutto con iniziative che vengono gestite come ha fatto il Ministero con poca trasparenza, ma questa piattaforma ha un senso. Negli ultimi giorni sono piovute critiche da più parti: la prima è legata al nome che non è italiano, la seconda alla scelta come partner tecnologico di Chili.tv. Perché non utilizzare ad esempio la Rai con Rai Play, che nel suo ruolo di TV pubblica sarebbe perfetta per un progetto che nasce in seno ad un ministero?