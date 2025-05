Montagne e turisti

Dopo la notizia che in un piccolo paese friulano si erano verificati disagi per l’improvviso afflusso di numerosi turisti per una mostra di presepi, Il Dolomiti pubblica un’intervista al giornalista Alex Giuzio, che si occupa di temi ambientali ed economici legati al turismo.

Secondo Giuzio, il problema – comune ad altre piccole comunità – è nato dall’idea di offrire una opportunità economica a piccole realtà in via di spopolamento, identificando questa opportunità con il turismo. Il concetto di “borgo” sarebbe stato creato a tavolino, attraverso operazioni di marketing e una narrazione che è passata per giornali turistici e trasmissioni televisive. Ma il turismo nei piccoli paesi è concentrato nei week-end e in pochi altri periodi dell’anno, per cui le opportunità economiche reali sono poche.

Il turismo non rende accogliente un posto, non se ne prende cura. Prendersi cura di un luogo è renderlo abitabile e vivibile per chi ci risiede tutto l’anno dotandolo dei servizi essenziali. La monocoltura economica non è mai una buona cosa perché non dà alternative. Puntare solo sul turismo è un errore – ormai dovremmo saperlo – perché rende quel luogo dipendente da una domanda che può venire meno da un momento all’altro, come è stato con la pandemia. E se il territorio è stato desertificato, non ci sono alternative economiche…

…Nei borghi si è iniziato anche ad attirare giovani smart workers che possono svolgere professioni per le quali basta una connessione wi-fi e poco più. Ma, come per il turismo, non può essere questa una soluzione sufficiente da sola per evitare lo spopolamento perché ci sono livelli di servizio necessari in una comunità per i quali le professioni da smart working non bastano…

… Serve ridurre la mobilità inquinante e agire sulla questione culturale capendo che il turismo è, prima di tutto, un incontro con altri luoghi e altre persone, che non conosceremo mai davvero andando per pochi giorni, insieme ad altre migliaia di persone, negli stessi luoghi, nello stesso momento.