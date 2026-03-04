«L’analogia è uno strumento utile per decidere in tempi brevi. Il nostro cervello si è evoluto quando l’ambiente attorno a noi era molto più ostile e la competizione fra gruppi potenzialmente fatale. E vuole andare per le spicce»
Continua a leggere: Perché per spiegare il presente usiamo il passato?
Fonte: il Post
Perché per spiegare il presente usiamo il passato?
4 Mar 2026 • 0 commenti
«L’analogia è uno strumento utile per decidere in tempi brevi. Il nostro cervello si è evoluto quando l’ambiente attorno a noi era molto più ostile e la competizione fra gruppi potenzialmente fatale. E vuole andare per le spicce»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.