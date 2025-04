Progettare il sublime

Un articolo pubblicato sulle pagine di The Public Domain Review illustra il lavoro rivoluzionario svolto nel tardo XVIII secolo in Francia, un periodo di fermento politico e artistico, dagli architetti Étienne-Louis Boullée (1728-1799) e Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806).

Entrambi gli architetti hanno abbandonato gli stili decorativi del Barocco e del Rococò, optando per forme geometriche pure e monumentali come sfere, cubi e piramidi, che incarnavano ideali utopici e rivoluzionari.

I due uomini avevano in comune alcune cose: entrambi provenivano da ambienti borghesi relativamente modesti, entrambi avevano iniziato con il desiderio di diventare pittori, entrambi avevano studiato con lo stesso influente maestro di architettura. Eppure le strade che avrebbero dovuto percorrere negli anni turbolenti prima e dopo la Rivoluzione francese sarebbero state molto diverse, e – l’uno pratico, l’altro idealista – forse non quelle che ci si aspetterebbe da ciascuno di loro. Étienne-Louis Boullée nacque nel 1728 a Parigi, dove trascorse tutta la sua vita, ad eccezione di un breve periodo durante la Rivoluzione francese, quando si ritirò in campagna, adducendo problemi di salute. Studiò pittura fino a quando il padre, architetto, lo indirizzòa verso la direzione della propria professione. Studiò poi con Jacques-François Blondel, il principale architetto classico francese, che stava già guidando una tendenza che si allontanava dagli eccessi dello stile rococò. Boullée si dimostrò presto un eccellente insegnante di architettura, ma ricevette solo modeste commissioni che gli diedero poco spazio per mostrare il suo talento e non ha lasciato quasi nessuna opera sopravvissuta. Alla sua morte, nel 1799, lasciò in eredità i suoi disegni alla Bibliothèque nationale, mentre il suo trattato di architettura fu pubblicato solo a metà del XX secolo.

Mentre Boullée preferiva preservare le sue visioni ideali su carta, Ledoux era più pratico e riuscì a realizzare più edifici, nonostante la sua ambizione lo portasse talvolta a scontrarsi con la realtà economica e politica. I loro progetti, spesso non realizzati, hanno influenzato il modernismo e il postmodernismo. I loro disegni esemplificano una tensione tra idealismo artistico e praticità architettonica in un’epoca di rivoluzione.

Étienne-Louis Boullée e Claude-Nicolas Ledoux hanno lasciato un’impronta nell’architettura con le loro opere visionarie. Una delle opere più famose di Étienne-Louis Boullée è un monumento non realizzato dedicato a Isaac Newton, caratterizzato da una sfera gigantesca e vuota che avrebbe trasmesso un senso di sublime e infinito, enfatizzando l’uso della luce e delle ombre. La Saline Royale di Ledoux è invece un progetto, realizzato in parte, per realizzare una città ideale attorno a una salina. Incorporava una disposizione altamente simmetrica e simbolica che rifletteva l’ordine sociale e industriale.

Tra le altre opere di Étienne-Louis Boullée ci sono il Cenotafio di Rousseau (un altro progetto teorico che rifletteva la sua visione di monumentalità e simbolismo), la Biblioteca Nazionale (un progetto che enfatizzava la grandiosità e l’uso della luce per creare un’atmosfera sublime), l’Hôtel Alexandre (una delle poche opere realizzate, un esempio del suo stile neoclassico). Per quanto riguarda Claude-Nicolas Ledoux ricordiamo anche il Teatro di Besançon (un’opera che combinava funzionalità e estetica, riflettendo i principi dell’Illuminismo) e le Barrières di Parigi (posti di blocco doganali progettati con un linguaggio architettonico simbolico).

Questi progetti, realizzati o teorici, incarnano la loro ricerca di un’architettura che fosse non solo funzionale, ma anche espressione di ideali sociali e artistici.

Maria Giulia Parrinelli per Ville e giardini ripercorre la poetica di Étienne-Louis Boullée:

Nonostante il neoclassicismo innovativo delle opere eseguite, Boullée raggiunse un’influenza veramente duratura come insegnante e teorico. Per più di 50 anni, attraverso il suo atelier, passarono maestri come Alexandre-Théodore Brongniart, Jean-Franƈois-Thérèse Chalgrin, Jean-Nicolas-Louis Durand e Louis-Michel Thibault. Nei suoi importanti progetti teorici per i monumenti pubblici, Boullée cercò di ispirare sentimenti elevati nello spettatore attraverso forme architettoniche che suggerissero la sublimità, l’immensità e la meraviglia del mondo naturale, così come l’intelligenza divina alla base della sua creazione. Allo stesso tempo, fu fortemente influenzato dall’entusiasmo indiscriminato per l’antichità, specialmente per i monumenti egiziani. Sviluppò un proprio stile ispirato alle forme classiche e caratterizzato dall’eliminazione di ogni ornamento superfluo, dall’ingrandimento di forme geometriche su scala gigantesca e dalla ripetizione in grandissimo numero di elementi come le colonne. L’obiettivo era quello di produrre un’impressione di maestosità e solennità che ispirasse rispetto nei cittadini.

Anche Architectural Review ricorda «l’influenza evocativa» di Étienne-Louis Boullée:

Dimenticato per la maggior parte del XIX secolo, fu riscoperto dallo storico dell’arte Emil Kaufmann alla fine degli anni ’20. Per Kaufmann, Boullée rappresentava la realizzazione dell’Illuminismo francese e tedesco in architettura. Le geometrie pure esposte nei suoi progetti per istituzioni nazionali (cubi), monumenti dedicati a Newton e alla Natura (sfere), templi funerari (piramidi) e fari (coni), risuonavano con la visione di Kaufmann di un movimento dedicato al ragionamento astratto e all’autonomia individuale.

Mariabruna Fabrizi per Socks ci presenta invece il progetto per la città ideale di Chaux di Claude-Nicolas Ledoux:

A quel tempo, essendo il sale un bene essenziale (necessario per la conservazione degli alimenti), era sottoposto a una pesante tassazione (nota appunto come gabella). Riscossa dalla Ferme Générale, la tassa forniva un reddito prezioso al re francese. Nella regione della Franca Contea, il sale veniva estratto dai pozzi salini vaporizzando l’acqua all’interno di forni a legna. Nel piano di Ledoux, la salina si trova vicino alla foresta, in modo da trasportare facilmente il legno, mentre l’acqua salina doveva essere portata alla fabbrica per mezzo di un nuovo canale. Le saline costruite hanno la forma di una pianta semicircolare a cielo aperto con dieci edifici funzionali disposti lungo un arco e con al centro la casa del regista. Altri edifici ospitano la fucina del bottaio, la forgiatura, le officine per l’estrazione del sale e le funzioni amministrative, mentre altri due edifici ospitano le case degli operai. Ogni edificio ha una facciata pubblica orientata verso il centro, e una privata, dove si trovavano i bagni degli operai, collegata agli orti.

Arte in breve infine elenca i trattati teorici scritti da Étienne-Louis Boullée: