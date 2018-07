Prove Invalsi: Uno strumento per migliorare la scuola?

A cura di @Vega.

Un articolo di Christian Raimo e Giulia Addazi dal titolo “I test Invalsi servono a migliorare la scuola?” analizza le più comuni critiche alle prove Invalsi. Sull’argomento sono riportate anche alcune posizioni di Annamaria Ajello, presidente Invalsi.

In generale la critica più profonda che tocca le prove è che l’esame che compie l’Invalsi volga lo sguardo al passato per distribuire meriti o colpe, mentre la valutazione dovrebbe analizzare i processi per indirizzare le attività future.

E un forte imbarazzo emerge quando ci si accorge come a scuola una parte sempre più ampia del tempo sia dedicato alla preparazione ai test. Addirittura in libreria il reparto pedagogia è sempre più stretto, a scapito delle pubblicazioni ad hoc, tipo gli Alpha test: un’editoria di allenamento all’Invalsi simile a quella fiorita per i quiz per il numero chiuso universitario.