Quali sono le idee dei manager sul futuro del lavoro ibrido? (ENG)

Uno studio interessante pubblicato da McKinsey & Company fa il punto della situazione sul “lavoro ibrido” correndandolo di statistiche e ponendo spunti interessanti sul suo possibile futuro post-Covid. Sebbene un modello ibrido sembri ormai a tutti inevitabile, i dettagli su come raggiungerlo e gli effetti sulle organizzazioni sono meno chiari: solo un terzo degli intervistati sembra avere le idee chiare in proposito.

Interessante anche notare che una larga parte dei manager rileva un miglioramento della produttività individuale avvenuto durante la pandemia, accompagnato quasi sempre da un aumento della produttività in team.

Why have some companies enjoyed higher productivity during the pandemic? According to our survey, they’re the ones supporting small connections between colleagues—opportunities to discuss projects, share ideas, network, mentor, and coach, for example. Two-thirds of productivity leaders report that these kinds of “microtransactions” have increased, compared with just 9 percent of productivity laggards.