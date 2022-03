Quanto è scientifica la psicologia?

In un articolo pubblicato su Il Tascabile, la ricercatrice Sara Garofalo spiega su quali aspetti basarsi per poter definire scientifica una determinata disciplina – in particolare la psicologia.

Quando si parla di psicologia, “scienza” non è tra le prime parole che salta alla mente; si finisce a pensare più probabilmente a un lettino da seduta di psicoterapia. Questa associazione si deve all’impatto, sull’immaginario collettivo, di Sigmund Freud, che ha avuto il merito di accendere un faro su alcuni meccanismi della mente umana, proponendo teorie che hanno influenzato enormemente tutto il Novecento. Freud viene però più comunemente annoverato tra i filosofi che tra gli scienziati perché, pur essendo un medico, le sue osservazioni sui processi psichici non sono ritenute falsificabili. Secondo la definizione di Karl Popper – tra i primi filosofi della scienza a cercare dei principi cardine per definire un’ipotesi come scientifica o meno – non può essere considerata scientifica un’ipotesi che non possa essere smentita attraverso nuove prove. In altre parole, se non è possibile dimostrare che Es, Io e Super-Io (le tre istanze intrapsichiche che Freud pone alla base del funzionamento della mente umana) non esistono, la loro esistenza non può essere ritenuta un’ipotesi scientifica.

L’autrice ripecorre brevemente la tassonomia delle discipline scientifiche, proponendo la definzione di cultura epistemica di Karin Knorr Cetina, per cui le discipline sono caratterizzate da diversi standard che regolano ciò che può essere considerata evidenza e cosa no, come possono venire utilizzate tali evidenze, cosa costituisce una teoria, ecc… Dopo un lungo excursus sulle caratteristiche del metodo scientifico, si sofferma poi sulla psicologia, un ambito in cui il numero e la varietà di variabili in gioco rendono il controllo sperimentale difficoltoso: