Masoud Pezeshkian dice che finiranno gli attacchi ai paesi del Golfo, ma è poco influente anche per la “strategia a mosaico” con cui è progettato il regime
Continua a leggere: Quanto potere (non) ha il presidente iraniano
Fonte: il Post
Quanto potere (non) ha il presidente iraniano
7 Mar 2026 • 0 commenti
Masoud Pezeshkian dice che finiranno gli attacchi ai paesi del Golfo, ma è poco influente anche per la “strategia a mosaico” con cui è progettato il regime
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.