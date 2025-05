Rapsodie in blue

Questa pagina di The Public Domain Review tratta della pionieristica figura di Anna Atkins (1799-1871) e della sua innovazione in campo artistico e scientifico ottenuta attraverso l’uso dei cianotipi.

Anna Atkins, botanica e fotografa inglese, ha realizzato centinaia di cianotipi che rappresentano forme vegetali, in particolare alghe e felci. Questo processo fotografico, che consente di realizzare silhouette bianche su sfondi blu intenso, è stato inventato nel 1842 dal fisico e chimico inglese Sir John Herschel. La tecnica si basa sull’uso di sali di ferro, in particolare il citrato ferrico ammoniacale e il ferrocianuro di potassio, che reagiscono alla luce ultravioletta per creare immagini con il caratteristico colore blu di Prussia. Inizialmente, Herschel sviluppò il cianotipo come metodo per riprodurre documenti tecnici e disegni, tuttavia la tecnica trovò presto applicazione anche in ambito artistico e scientifico.

Anna Atkins è accreditata come creatrice del primo libro illustrato con fotografie, “Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions”. Questo libro fu concepito come supplemento illustrato per un manuale di alghe britanniche. I cianotipi di Atkins si discostano dalle convenzioni tradizionali di illustrazione botanica del XIX secolo, che tendevano a rappresentare le piante in modo ideale e statico. Le sue immagini invece conservano dettagli individuali, imperfezioni e radici intrecciate, suggerendo un approccio più dinamico e autentico alla natura.

Le convenzioni visive della maggior parte dell’illustrazione botanica del diciannovesimo secolo avevano contribuito a sostenere l’idea che le specie fossero discrete, innate e immutabili. Gli esemplari erano tipicamente esposti da soli su uno sfondo bianco, privo di contesto ambientale. Sebbene la fedeltà fosse fondamentale, gli artisti omettevano le imperfezioni che distraevano dai loro disegni, e l’immagine finale era spesso il composto di più esemplari, implicando l’esistenza di un ideale platonico. A volte il soggetto centrale era circondato da ulteriori vedute della pianta in varie fasi di vita, o in sezione trasversale, se le caratteristiche significative erano oscurate nel disegno primario. Queste convenzioni si adattavano agli scopi dell’identificazione e della codifica delle specie vegetali, ma riflettevano anche un approccio scientifico che, per citare l’etnobiologo Scott Atran, “è emerso decontestualizzando la natura, strappando curiosamente le ninfee dall’acqua in modo che potessero essere essiccate, misurate, stampate e confrontate con altre forme viventi staccate dall’ecologia locale e dalla maggior parte dei sensi”. A un esame iniziale, un’accusa simile potrebbe essere mossa contro la Atkins, la cui pratica richiedeva di strappare i suoi soggetti dal loro ambiente e allo stesso modo di presentarli da soli sulla pagina, anche se nel suo caso questo era in parte un limite del mezzo che aveva scelto. In effetti, non era solo il contesto naturale ad essere nascosto dal processo di cianotipia, ma anche la superficie e la consistenza dell’esemplare andavano perse a causa di queste sorprendenti sagome blu e bianche. Nonostante queste limitazioni, non si può fare a meno di vedere nelle immagini di Atkins di alghe e felci la presenza spettrale della loro fonte vegetale perduta, poiché il cianotipo conserva necessariamente i capricci di un singolo esemplare. Qui le foglie strappate e le radici aggrovigliate, invariabilmente catturate dal processo fotografico, agiscono come un’affermazione della materialità del loro soggetto e aiutano a conservare qualcosa dell’impegno amatoriale con la natura in cui la pianta si incontra alle sue condizioni, senza mai rivelarsi completamente al suo osservatore umano.

Sebbene oggi i suoi cianotipi siano apprezzati per il loro valore estetico, il lavoro di Anna Atkins riflette gli importanti cambiamenti nella comprensione scientifica del mondo naturale avvenuti durante il periodo dell’Illuminismo e lo sviluppo delle prime teorie evolutive. La Atkins infatti ha permesso alle piante di “disegnare” sé stesse attraverso il processo fotografico, ponendo l’attenzione sull’interazione reciproca tra uomo e natura.

Il saggio sottolinea il significato del contributo di Atkins, non solo dal punto di vista storico, ma anche per il suo approccio più rispettoso e interconnesso con l’ambiente naturale.

Anna Atkins padroneggiava con maestria la tecnica del cianotipo e operava in questo modo: la carta veniva trattata con una soluzione chimica a base di citrato di ammonio ferrico e ferrocianuro di potassio per renderla fotosensibile. La Atkins posizionava i campioni botanici, come alghe o felci, direttamente sulla carta trattata. Questi campioni venivano esposti alla luce del sole per un certo periodo di tempo e durante l’esposizione le aree della carta che non erano coperte dagli oggetti si ossidavano, assumendo una tonalità blu intensa, mentre le zone protette rimanevano bianche. Dopo l’esposizione la carta veniva lavata con acqua per fermare il processo chimico e rimuovere eventuali residui, ottenendo così il caratteristico contrasto bianco-blu.

Anna Atkins utilizzava questa tecnica non solo per il suo valore estetico, ma anche per la sua capacità di catturare con precisione i dettagli complessi dei suoi soggetti botanici, che le tecniche di disegno tradizionali spesso non riuscivano a rappresentare con la stessa fedeltà.