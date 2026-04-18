RETI da pesca e MAGLIE artistiche

Il canale Youtube Eugenio Monesma- Documentales presenta un video, della durata di circa quindici minuti, sulla realizzazione di reti da pesca e ricami decorativi.
Sulla base della tecnica di tessitura delle reti da pesca, ma trattata in modo artistico, nasce l’attività artigiana più importante della città asturiana di Luanco: le maglie.
Basandosi sul metodo di lavorazione delle reti da pesca, le artigiane della città di Luanco, nelle Asturie, realizzano ricami complessi, apprezzati in tutto il mondo già dai primi anni del XX secolo, quando i ricami partivano dal porto di Luanco diretti verso Cuba, Messico o Venezuela.
Luanco’s tights enjoyed great national and international prestige, as evidenced by the silver medal obtained at the Gijón Regional Exhibition in 1899 and the gold and silver medals of the Hispano-American Exhibition of Seville in 1929.
La sopravvivenza di questo artigianato dipende dalle nuove generazioni: giovani desiderosi di acquisire le antiche tecniche, e che vorranno portare nuove idee per i ricami e per i canali di commercializzazione, oltre a mantenere i disegni tradizionali.
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