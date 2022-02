Ricolfi, Mastrocola e Canfora, gli intellettuali che (non) salveranno la scuola italiana

Su Valigia Blu, Galatea Vaglio critica alcuni punti di una conversazione sulla scuola – pubblicata nei giorni scorsi da Repubblica – tra il sociologo Luca Ricolfi, sua moglie, la scrittrice Paola Mastrocola, e il saggista Luciano Canfora.

Sostiene Luca Ricolfi su Repubblica: “Gli insegnanti dovrebbero avere l’umiltà di accettare che le grandi lezioni le fanno altri. Forse è questa una delle grandi promesse future della tecnologia”.

Ora, che in Italia girino parecchie idee curiose su come si dovrebbe fare scuola è noto. Alcune di queste vengono propagandate da chi di scuola si dice o si presenta come esperto. Uno di questi è il sociologo Luca Ricolfi, che assieme alla moglie, la scrittrice ed ex insegnante Paola Mastrocola, ha scritto il libro Il danno scolastico, il cui assunto è che la scuola sia stata rovinata dal lassismo di sinistra, che ha distrutto la bella scuola di un tempo in cui si imparava davvero.

Mastrocola e Ricolfi sono dei grandissimi laudatores temporis acti (glielo scriviamo in latino, per dimostrare che persino qualcuno che si è laureato dopo gli anni ’60 è in grado di usare questa lingua), e ancora più grandi sprezzatori della scuola di massa, che ha abbassato il livello e creato generazioni di ignoranti.