Ridisegnando l’albero della vita

Agnese Codignola in un articolo su Il Tascabile parla del libro L’Albero intricato di David Quammen, divulgatore statunitense che recentemente ha ottenuto un certa notorietà anche in Italia grazie al libro Spillover in cui si prevedevano i rischi legati ai virus emergenti, e le conseguenze per tutta l’umanità.

Nell’articolo Angela Codignola nota che purtroppo L’Albero intricato non ha ottenuto nel nostro paese la stessa attenzione, malgrado anche in questo caso Quammen sia riuscito, come pochi altri, a rendere comprensibile una materia complessa e di come si sia arrivati ad una vera e propria rivoluzione nello studio dell’evoluzionismo.