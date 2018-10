Riflessioni sulle difficoltà della sinistra [EN+IT]

A cura di @Perodatrent, @Quantus, @french canotta, @piratagiandomenico.

Un commento sul Guardian discute come l’ascesa della destra negli Stati Uniti trovi una spiegazione nell’atteggiamento elitario tenuto dalla sinistra, ricordando le critiche rivolte alla persona di G. W. Bush e al suo modo popolare di esprimersi.

Considerable evidence could thus be adduced for the Bush-was-a-moron theory. But what followed politically? If Bush was the stupidest of the stupid white men, how had he come to power? Who had voted for him? Most of all, why weren’t ordinary people rising up against the dangerous buffoon who ruled them?