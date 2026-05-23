Ripartire da qui, insieme. Le donne ucraine che ricostruiscono il loro futuro in Italia

Un articolo de Il Bo Live racconta come, a quattro anni dall’invasione russa, molte donne ucraine arrivate in Italia stiano ricostruendo la propria vita tra fragilità pratiche ed emotive e reti di solidarietà locali; mette in luce bisogni concreti (alloggio, lavoro, lingua, supporto psicologico) e le risposte di associazioni, progetti e istituzioni che cercano di favorire l’inclusione socio‑lavorativa.

L’inchiesta di Il Bo Live parte dal dato che la maggioranza dei rifugiati ucraini in Europa sono donne e bambini, costretti a ricominciare lontano dalla rete familiare e dal lavoro di prima. Le interviste raccolte mostrano come la guerra abbia spezzato in un istante stabilità economica e relazionale, imponendo la necessità di «rimettere insieme, un pezzo alla volta», la quotidianità in un paese nuovo.

Le testimonianze raccolte dall’articolo — in particolare quelle dell’Associazione delle Donne Ucraine di Trieste — evidenziano bisogni ricorrenti: assistenza nella burocrazia (SPID, documenti), mediazione linguistica, orientamento al lavoro, ricerca di alloggio e supporto psicologico. Molte arrivate non conoscono il funzionamento delle pratiche italiane né hanno dimestichezza con strumenti digitali; le donne più anziane incontrano maggiori difficoltà a ricostruire una routine lavorativa. L’associazione, nata per iniziativa di ucraine residenti, conta una decina di soci e offre supporto a circa 120 persone.

Le prime di noi che sono arrivate in Italia hanno dovuto imparare tutto da sole; per questo, abbiamo voluto renderci utili per le altre, insegnando loro ciò che già sapevamo per rendere la loro esperienza più semplice”.

L’articolo colloca queste esperienze in un panorama più ampio di interventi: progetti finanziati per l’empowerment professionale e l’inclusione socio‑lavorativa (ad esempio iniziative promosse dall’IOM e dal Dipartimento per le Pari Opportunità) mirano a prevenire rischi di sfruttamento e tratta, offrendo formazione e orientamento. Inoltre, progetti locali come To‑Gather lavorano su ascolto, counselling e servizi integrati per madri e famiglie monogenitoriali. Anche UN Women e altre reti internazionali sottolineano la necessità di includere le donne nei processi di ricostruzione.

L’articolo segnala anche i limiti strutturali di queste iniziative: capacità di accoglienza disomogenee, barriere linguistiche persistenti, riconoscimento dei titoli di studio e fragilità psicologiche legate al trauma bellico. Le organizzazioni del terzo settore svolgono un ruolo cruciale ma spesso operano con risorse limitate; la sostenibilità degli interventi dipende da finanziamenti stabili e da politiche pubbliche coordinate.

“Spesso si fa fatica a trovare un’occupazione stabile”, aggiunge Mariia Vesela, segretaria dell’associazione. “Anche le donne che in Ucraina avevano titoli di studio, diplomi o professioni qualificate in Italia trovano impiego principalmente nel settore delle pulizie o dell’assistenza domestica. Per molte questo può essere scoraggiante; purtroppo, però, il riconoscimento dei titoli di studio è un percorso lungo e costoso, che richiede di rivolgersi alle università, sostenere eventuali esami integrativi e, prima ancora, di imparare bene la lingua. Infatti, una volta raggiunto il livello A2 di italiano, diventa più facile studiare, cercare lavoro e comunicare”.

Tra le indicazioni emerse: potenziare i servizi di mediazione linguistica e orientamento al lavoro, facilitare il riconoscimento delle competenze professionali, offrire percorsi di supporto psicologico a lungo termine e sostenere le reti associative locali. L’articolo sottolinea che l’inclusione efficace richiede interventi integrati tra istituzioni, ONG e comunità locali per evitare che la fragilità diventi esclusione permanente.

Il pezzo mette in evidenza che ricostruire significa molto più che trovare un alloggio: è ricostruire relazioni, lavoro, autonomia e salute mentale. Le esperienze raccontate mostrano sia la resilienza delle donne ucraine sia la necessità di politiche e risorse mirate per trasformare l’accoglienza in reale integrazione.